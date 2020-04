Vivendi : Crédit Suisse révise son objectif de cours

21/04/2020 | 10:31

Vivendi a enregistré un chiffre d'affaires de 3,87 milliards d'euros au titre des trois premiers mois de 2020, en hausse de 11,9% (+4,4% à taux de change et périmètre constants).



' Le chiffre d'affaires est supérieur d'environ 5% aux attentes du consensus et la croissance d'UMG a été supérieure aux attentes avec une croissance organique de 12,7% (environ 10% hors éléments exceptionnels) ' indique Crédit Suisse.



' Notre EBITA du Groupe pour 2020 augmente de 3% et notre BPA est réduit de 6 % (en raison de l'ajustement pour la participation minoritaire dans UMG). Nous augmentons nos revenus UMG en 2020 de 6% et l'EBITA de 7% ' rajoute le bureau d'analyses.



Crédit Suisse révise son objectif de cours à 26,2 E (contre 26 E) et confirme son conseil à surperformance.



