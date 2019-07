Vivendi : Credit suisse relève l'objectif à 30,1 euros

31/07/2019 | 11:25

Le bureau d'études Credit suisse a confirmé ce matin son conseil d'acheteur ('surperformance') sur l'action Vivendi, quelques jours après la présentation des comptes semestriels. Relevé de 27,2 à 30,1 euros, l'objectif de cours augure d'un potentiel de hausse de 20%.



Les analystes expliquent d'abord leur relèvement d'objectif par la révision en hausse de la croissance organique attendue d'UMG en 2019, qui passe de 8 à 13%, et par une amélioration plus marquée (+ 160 points de base, et non plus + 70 points) de la marge d'EBITA. Autre élément : l'abaissement du taux d'imposition (ramené de 28 à 23%).



Rappelons que Vivendi veut vendre jusqu'à 50% du capital d'UMG, sa filiale de streaming musical.







