Vivendi : Deutsche Bank optimiste avant le T3

10/10/2019 | 09:37

Deutsche Bank a confirmé son conseil d'achat sur l'action Vivendi ce matin, ainsi que son objectif de 37 euros augurant potentiellement d'une hausse de 50% de la valeur.



La note attaque sur performances 'spectaculaires' - par rapport à celles de Drake et d'Eminem, l'an passé - de deux chanteurs produits par Universal Music Group (UMG), Taylor Swift et Post Malone. Quoique ralentie, la croissance du CA d'UMG, principal centre de profits de Vivendi, devrait donc rester supérieure à 10% au 3e trimestre (T3), hors changes. En outre, les analystes estiment que les ventes de Canal + renoueront avec la croissance au T3, pour la première fois en quatre ans.



'De notre point de vue, l'action Vivendi est la plus attrayante parmi les grandes capitalisations européennes des médias et de l'Internet', termine une note.



Le groupe présentera ses ventes du 3e trimestre le 17 octobre prochain.











Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

