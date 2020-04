Vivendi : Oddo ajuste son objectif de cours

21/04/2020 | 10:43

Le groupe a tenu hier son AG 2020 qui conduit à l'adoption des deux résolutions de rachat d'actions (10% du capital et OPRA sur 30%).



' Il nous semble possible que Vivendi reprenne très rapidement (dès aujourd'hui ?) ses rachats d'actions sur le marché. Le groupe pourrait, selon nous, en acquérir 7% ces prochaines semaines ' indique Oddo.



' Ce qui placerait Bolloré juste en dessous du seuil d'OPA. L'OPRA serait ensuite possible sur 23% du capital maximum mais possiblement sur la base d'une prime limitée sur le cours actuel (10% ?) ' rajoute le bureau d'analyses.



Suite à la publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre, Oddo a revu légèrement en hausse ses attentes de BPA de 4.5% en moyenne. ' Le groupe devrait toutefois démontrer sa résilience en 2020 grâce à UMG et Groupe Canal+ '.



' Nous tablons dorénavant sur un EBITA de 1 192 ME pour UMG contre 1 129 ME précédemment. Sur l'ensemble de l'année, nous tablons sur une croissance organique de 4% pour UMG ' indique Oddo.



Nous réitérons notre opinion neutre sur le titre avec un objectif de cours ajusté à 23,5 E (vs 23 E).



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.