Vivendi : Oddo analyse un 'risque' concernant Tencent/UMG

09/10/2019 | 10:02

L'analyste Oddo BHF confirme ce mercredi sa recommandation 'neutre' sur le titre Vivendi, en revenant au passage sur l'acquisition de 10 à 20% du capital d'UMG par Tencent et son approbation par les autorités américaines.



Estimant qu'un blocage de l'opération est 'peu probable mais ne peut être totalement exclu au regard de la nationalité de l'acheteur', Oddo BHF rappelle que 'la visibilité politique aux Etats-Unis est actuellement très limitée', ce qui l'incite 'à aborder ce sujet avec une certaine prudence'.



Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours 26 euros, globalement en ligne avec la valeur actuelle du titre.



