Vivendi : Oddo confirme son opinion et l'objectif

11/02/2020 | 10:27

Le groupe Vivendi a annoncé hier avoir procédé, entre le 3 et le 7 février, au rachat de 1,29 million d'actions. Ce rachat a été effectué au prix pondéré moyen de 24,8324 euros.



Oddo indique que Bolloré détient virtuellement 27,6% du capital de Vivendi suite aux rachats d'actions. Suite à cette opération, Oddo confirme son opinion Neutre et son objectif de 26,50 E.



Le bureau d'analyses s'interroge sur l'acquisition de 8% additionnels ? ' Il nous semble probable que Vivendi poursuive ses acquisitions de titres ces prochains mois si le cours cote sous 25 E (limite fixée par l'AG) '.



' En supposant l'acquisition de 8.1% du capital et leur annulation, la participation de Bolloré serait portée à 29.9%, soit juste sous le seuil d'OPA ' rajoute Oddo.



Les analystes indiquent que le groupe pourrait s'orienter vers l'option d'un dividende exceptionnel qui pourrait être envisagée lors de la cession d'une seconde tranche de 10% du capital d'UMG.



' Concernant Bolloré, en cas de dividende de 3 MdE (soit 100% de la valeur de la seconde tranche), cette opération lui permettrait de récupérer 1 MdE (puisqu'il détiendrait 29.9%) '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.