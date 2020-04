Vivendi : Oddo reste neutre mais note un 'bon CA T1'

20/04/2020 | 10:08

L'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'neutre' sur le titre du groupe Vivendi, malgré un 'bon CA au premier trimestre', tiré notamment par UMG, en croissance organique de +12,7%.



'Le groupe ne tient pas de conférence téléphonique mais son AG aujourd'hui qui sera l'occasion de faire un point sur les tendances opérationnelles. L'autre point important sera le vote sur les deux résolutions concernant les rachats d'actions (1/ 10% du capital sur le marché ; 2/ OPRA sur 30% du capital). Si la première résolution devrait être adoptée largement (99% d'acceptation l'année passée), le vote sur l'OPRA est plus incertain (67% vs seuil d'acceptation à 66%)', retient le broker.



Oddo BHF confirme son objectif de cours de 23 euros, pour un potentiel de +11%.



