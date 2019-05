Vivendi : Oddo salue l'acquisition de la TV payante M7

28/05/2019 | 11:02

Vivendi a annoncé l'acquisition du groupe luxembourgeois de TV payante M7 pour 1 000 ME auprès du fonds Astorg.



' Cette opération va lui permettre de renforcer son exposition au marché européen avec une présence nouvelle dans 7 pays (Pays-Bas, Belgique, République Tchèque, Slovaquie, Autriche, Hongrie et Roumanie) ' indique Oddo.



' Cette opération va permettre également à Canal + d'accroitre sa taille critique dans un contexte de concurrence grandissante sur le segment de la TV payante, et donc de renforcer son modèle sur le LT ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo confirme son opinion Neutre sur le titre Vivendi avec un objectif de cours de 26,2 E.



Le bureau d'analyse précise que la rentabilité n'est pas communiquée mais Vivendi indique un effet relutif sur la marge de Groupe Canal+. ' Nous estimons un EBITDA de 120 ME pour M7, soit une marge de 30% (contre 12% pour Groupe Canal+) ' précise Oddo.



' La pièce manquante reste pour le moment l'Europe du Sud où le groupe était présent (Italie à 100% et Espagne en JV avec Prisa), mais qui pourrait faire l'objet de développements ces prochains mois '.



