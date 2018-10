« Invisibles » : la première série originale Afrique de Canal+ va faire du bruit

Lancement ce soir de cette série 100% africaine de grande ampleur coproduite par Canal+ International.

Diffusée en exclusivité sur l'antenne africaine de Canal+, la série « Invisibles » marque le lancement de la série originale Afrique.

Réalisée et créée par Alex Ogou, « Invisibles » est une série de dix épisodes de 52 minutes, conçue par et pour les Africains, qui plonge le téléspectateur dans un thriller de société où des enfants délinquants s'organisent en bande ultraviolente pour survivre. Captivante et poignante, la série met en lumière un phénomène social autour d'une jeunesse désorientée qui lutte pour une vie meilleure.

Canal+ a fortement soutenu la création d'« Invisibles » qui a nécessité près de deux ans de développement, un an de production et cinq mois de tournage. Canal+ a ainsi accompagné tous les talents de la chaîne de création de cette série, tout en faisant la promotion de la production artistique africaine.

L'ambition de Canal+ en Afrique est la production de quatre séries longues par an, impliquant un investissement considérable dans la détection, l'accompagnement et la mise en avant de talents africains issus de tous les secteurs de l'audiovisuel (réalisateurs, scénaristes, acteurs, monteurs…).

« Invisibles » est devenue en septembre 2018 la première série africaine francophone à obtenir une récompense hors d'Afrique avec le prix de la Meilleure fiction francophone étrangère au Festival de La Rochelle.

Canal+ est présent sur le continent africain depuis plus de 25 ans et couvre à ce jour plus de 25 pays à travers 13 filiales et plus de 50 partenaires et distributeurs. Le groupe est le premier opérateur de télévision payante par satellite en Afrique francophone.