Asphalt 9: Legends arrive en tête de course en un temps record

Le dernier opus de la franchise n°1 des jeux de course sur mobile est sorti le 26 juillet dans le monde entier sur l'App Store, Google Play et Microsoft Store. Résultat de la course : plus de 4 millions de téléchargements en une semaine !



La série de jeux de course sur mobile la plus téléchargée au monde est de retour ! Gameloft a lancé le 26 juillet Asphalt 9: Legends, le dernier volet de la franchise aux 650 millions de téléchargements. En une semaine, celui-ci a été téléchargé plus de 4 millions de fois et s'est classé dans le Top 5 des jeux les plus téléchargés sur iPhone dans 150 pays dont les Etats-Unis (#4), le Royaume Uni (#5), la France (#2), l'Allemagne (#2), l'Italie (#2) et le Japon (#1).

Asphalt 9: Legends place la barre toujours plus haut grâce à une expérience visuelle unique digne des jeux consoles, un mode multijoueur très complet et des fonctionnalités sociales poussées. Le jeu offre une qualité graphique sur mobiles jusqu'ici réservée aux jeux consoles. La puissance du nouveau moteur développé par Gameloft permet de reproduire fidèlement la réponse de matériaux face aux sources de lumière et réflexion. Associé aux technologies HDR (High Dynamic Range) et PBR (Physically-based rendering), ce procédé permet à chaque grain de lumière de se réfléchir comme dans la réalité. Cette qualité graphique, combinée à des lieux emblématiques et aux voitures les plus prestigieuses du monde, créent une expérience incroyablement immersive.

Propulsés à la place du pilote, les joueurs peuvent réaliser des cascades vertigineuses (énormes boosts de nitro, 360° complets, tonneaux, etc.) pendant leurs courses tout en parcourant des paysages époustouflants. Grâce au nouveau mode de conduite Touchdrive™, ils découvrent une nouvelle approche dans les commandes de pilotage qui ajoutera une dimension stratégique au pur plaisir de la course.

La communauté d'Asphalt découvre également une immersion encore plus poussée grâce à des fonctionnalités sociales intégrées incluant un système de clans et de clubs pour une coopération à l'échelle mondiale. Cette expérience sociale sera enrichie tout au long de l'année 2018 et réserve des surprises aux pilotes du monde entier.

