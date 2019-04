Paris, le 15 avril 2019

Assemblée générale 2019 de Vivendi : toutes les résolutions adoptées,

Cyrille Bolloré nommé au Conseil de surveillance

en remplacement de Vincent Bolloré nommé censeur

et Conseiller du Président du Directoire

L'assemblée générale des actionnaires 2019 de Vivendi, qui s'est tenue aujourd'hui à Paris sous la présidence de Yannick Bolloré avec un quorum de 67,04 % de membres présents ou représentés, a approuvé l'ensemble des résolutions soumises à son vote.

Les actionnaires ont approuvé la distribution d'un dividende ordinaire de 0,50 euro par action au titre de l'exercice 2018, en hausse de 11,1 % par rapport au dividende versé au titre de l'exercice 2017. Le dividende sera mis en paiement à partir du 18 avril 2019, avec une date de détachement fixée au 16 avril 2019.

L'assemblée générale a nommé Cyrille Bolloré en qualité de membre du Conseil de surveillance pour quatre ans. Elle a également renouvelé le mandat de membre du Conseil de surveillance de Dominique Delport pour quatre ans. Le Conseil de surveillance est aujourd'hui composé de onze membres : six femmes et cinq hommes, dont un représentant des salariés et une représentante des actionnaires salariés du groupe ; cinq membres sont indépendants.

L'assemblée générale s'est également prononcée favorablement sur la mise en œuvre du projet de transformation de Vivendi en Société Européenne. Basé en France et présent dans 21 pays européens, Vivendi génère 54 % de son chiffre d'affaires consolidé en Europe et y emploie actuellement 53 % de ses effectifs. Le passage à ce nouveau statut permettra de mettre en adéquation la forme sociale de Vivendi et son ancrage européen tant économique que culturel.

Concernant les rémunérations du Directoire, bien que toutes les résolutions aient été adoptées, le Conseil de surveillance les regardera à nouveau.

A l'issue de l'assemblée générale, le Conseil de surveillance a nommé Vincent Bolloré censeur et conseiller du Président du Directoire.

Le détail de l'ensemble des votes des résolutions sera disponible sur le site de Vivendi à l'adresse suivante :www.vivendi.com/actionnaires-individuels/assemblee-generale/. On y trouvera également les slides présentées à l'assemblée générale et un webcast vidéo.

La biographie de Cyrille Bolloré est jointe au présent communiqué. Une photographie est disponible sur simple demande.

La biographie de l'ensemble des membres du Conseil de surveillance peut être consultée à l'adresse suivante : www.vivendi.com/vivendi/gouvernance/conseil-de-surveillance/.

Bio Cyrille Bolloré

Cyrille Bolloré, 33 ans, est diplômé de l'université Paris-IX-Dauphine (Master [MSc] in Economics and Management - Major in Finance).

De novembre 2007 à novembre 2008, il occupe les fonctions de Directeur adjoint des approvisionnements et de la logistique de Bolloré Énergie. En décembre 2008, il en devient le Directeur jusqu'en août 2010. En septembre 2010, il est nommé Directeur-général, puis Président en octobre 2011. En août 2012, il est nommé Vice-Président, administrateur délégué de Bolloré. En juin 2013, il est nommé Directeur général délégué de Bolloré, dont il devient le Président-Directeur général en mars 2019. Il a été Président de Bolloré Logistics jusqu'en décembre 2014, Président de Bolloré Transport Logistics de novembre 2014 à mai 2016 et depuis avril 2016, il est Président de Bolloré Transport

& Logistics Corporate (ex-Bolloré Transport & Logistics).

En septembre 2017, il est nommé Vice-Président, Directeur général de Financière de l'Odet.

A propos de Vivendi

Vivendi travaille depuis 2014 à la construction d'un groupe européen d'envergure mondiale dans les contenus, les médias et la communication. Dans la création de contenus, le Groupe détient des actifs puissants et complémentaires dans la musique (Universal Music Group), les séries et films (Groupe Canal+), l'édition (Editis) et les jeux vidéo mobiles (Gameloft), qui sont les contenus de divertissement les plus consommés dans le monde. Dans la distribution, Vivendi a acquis et repositionné Dailymotion pour doter ses contenus d'une nouvelle vitrine numérique. Le Groupe s'est également rapproché de plusieurs opérateurs télécoms et plateformes afin d'élargir au maximum ses réseaux de distribution. Dans la communication, Havas dispose d'une expertise créative unique dans la valorisation des contenus gratuits et dans les formats courts, de plus en plus utilisés sur mobile. Par ailleurs, dans le spectacle vivant, la valorisation de franchises et la billetterie, Vivendi explore de nouvelles activités complémentaires de ses métiers, fédérées sous Vivendi Village. Les différentes entités de Vivendi travaillent pleinement ensemble, évoluant au sein d'un groupe industriel intégré et créant ainsi plus de valeur. www.vivendi.com