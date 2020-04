Assemblée générale 2020 de Vivendi : toutes les résolutions adoptées

Laurent Dassault nommé au Conseil de surveillance

Yannick Bolloré renouvelé au Conseil et confirmé en tant que Président

L’assemblée générale des actionnaires 2020 de Vivendi (Paris:VIV), qui s’est tenue aujourd’hui à Paris sous la présidence de Yannick Bolloré avec un quorum de 65,99 % des membres représentés, a approuvé l’ensemble des résolutions soumises à son vote. En raison de l’épidémie de Covid-19 et des mesures sanitaires décidées par le gouvernement, l’assemblée s’est tenue hors la présence des actionnaires et a été retransmise en direct sur son site internet et sur Dailymotion.

L’assemblée générale a renouvelé Yannick Bolloré en sa qualité de membre du Conseil de surveillance pour une période de quatre ans. Elle a également nommé Laurent Dassault membre du Conseil de surveillance pour une période de quatre ans. Le Conseil de surveillance est aujourd’hui composé de douze membres : six femmes et six hommes, dont un représentant des salariés et une représentante des actionnaires salariés du groupe ; six membres sont indépendants.

A l’issue de l’assemblée générale, le Conseil de surveillance a confirmé Yannick Bolloré en tant que Président du Conseil.

Les actionnaires ont approuvé la distribution d’un dividende ordinaire de 0,60 euro par action au titre de l’exercice 2019. Le dividende sera mis en paiement à partir du 23 avril 2020, avec une date de détachement fixée au 21 avril 2020.

Le détail de l’ensemble des votes des résolutions est disponible sur le site de Vivendi à l’adresse suivante : www.vivendi.com/actionnaires-individuels/assemblee-generale/. On y trouve également les slides de l’assemblée générale et sa retransmission vidéo.

La biographie de Laurent Dassault est jointe au présent communiqué. Une photographie est disponible sur simple demande. La biographie de l’ensemble des membres du Conseil de surveillance peut être consultée à l’adresse suivante : www.vivendi.com/vivendi/gouvernance/conseil-de-surveillance/.

Biographie Laurent Dassault

M. Laurent Dassault est diplômé de l’École supérieure libre des sciences commerciales appliquées de Paris (ESLSCA) et est licencié en droit des affaires de l’Université de Paris II-Assas. Après ses études supérieures, il a fait ses classes à l’Armée de l’Air. En 1978, il est officier de renseignement sur l’escadron Jaguar 3/3 Ardennes à Nancy Ochey. Il devient capitaine de réserve en 1986.

Après treize années passées dans la banque, Laurent Dassault rejoint, en 1991, le groupe fondé par son grand-père Marcel Dassault, à travers Dassault Investissements, où il est chargé des compensations indirectes liées aux contrats aéronautiques militaires. En charge de la diversification des investissements du groupe, il va développer avec passion les branches artistique et viticole, multipliant ainsi avec succès la valeur du groupe. Profondément tourné vers l’entreprise et l’avenir, Laurent Dassault aime créer, innover et bâtir. Il est également très présent dans de nombreuses organisations caritatives et humanitaires.

Laurent Dassault occupe à ce jour de nombreux mandats, essentiellement dans les secteurs de l’industrie, de la finance, des arts et du mécénat. M. Laurent Dassault est co-gérant d’Artcurial Développement.

Grand collectionneur, Laurent Dassault est également à titre personnel très investi dans le domaine de l’art. Il organise par ailleurs, chaque année, en partenariat avec le Centre Pompidou, le Musée d’Art moderne et la FIAC, avec le soutien de Lazard Frères Gestion, la remise du Prix Marcel Duchamp. Ce prix a été créé pour soutenir la scène artistique française et pour contribuer à lui donner un rayonnement international.

En 1994, Laurent Dassault devient gérant de Château Dassault, un Saint-Emilion Grand Cru Classé. Aujourd’hui Laurent Dassault est Président de Dassault Wine Estates.

Les activités, souvent liées au mécénat et aux œuvres caritatives, tiennent une place importante dans la vie et l’œuvre de Laurent Dassault. Fin 2013, il a rejoint l’Association pour la Mémoire des Enfants Cachés et des Justes, dont il est trésorier. Cette association œuvre principalement pour la réalisation d’un parcours muséographique de la ville de Chambon-sur-Lignon, un projet dans lequel Laurent Dassault s’investit personnellement à travers notamment la conception et la réalisation du jardin de la mémoire.

En 2018, il est fait officier dans l’ordre du Mérite agricole, en 2016 officier de la Légion d’honneur, en 2010 chevalier des Palmes Académiques, en 2008 officier des Arts et des Lettres, en 2003 chevalier de la Légion d’honneur, et en 2006 officier de l’Ordre de la couronne de Belgique.

