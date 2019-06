BONDS : Vivendi place un emprunt obligataire de 2,1 milliards d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de médias et de divertissement Vivendi a annoncé avoir placé mardi un emprunt obligataire de 2,1 milliards d'euros, constitué de trois tranches d'une durée respective de trois, six et 9,5 ans.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-La première tranche d'un montant de 700 millions d'euros est assortie d'un coupon de 0,00% et est émise à un prix de 99,67% du nominal, offrant un rendement de 0,11%.

-La deuxième tranche d'un montant de 700 millions d'euros est assortie d'un coupon de 0,625% et est émise à un prix de 99,912% du nominal, offrant un rendement de 0,64%.

-La troisième tranche d'un montant de 700 millions d'euros est assortie d'un coupon de 1,125% et est émise à un prix de 98,924% du nominal, offrant un rendement de 1,246%.

-Cette opération, sursouscrite plus de 2,5 fois, a pour objectif de financer le projet d'acquisition du spécialiste de la télévision par satellite M7 et de "profiter des bonnes conditions de marché" alors qu'une des émissions obligataires du groupe (700 millions d'euros) arrive à échéance en décembre 2019.

-Le placement a été réalisé auprès d'investisseurs institutionnels.

-Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; djbourse.paris@agefi.fr ed: LBO

