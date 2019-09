Après OCS, beIN Sport et RMC Sport, CANAL+ intègre Netflix.

Les offres de contenus audiovisuels s’apprêtent à être de plus en plus nombreuses. Dans ce contexte ultra concurrentiel, CANAL joue la carte de simplificateur d’accès à la télévision, s’adressant à des téléspectateurs qui souhaiteront éviter d’avoir plusieurs abonnements et va proposer une option d’abonnement intégrant Netflix.

Au moment où l’américain a doublé le français en nombre d’abonnés en France (avec 6 millions), CANAL préfère avoir Netflix comme partenaire plutôt que concurrent et rester leader en termes de revenus. Le français avait déjà procédé de la sorte avec d’autres fournisseurs de contenus et notamment les qataris beIN quand ils avaient récupéré les droits du foot français et de Champion’s League.

L’option stratégique de CANAL s’explique aussi et surtout par l’arrivée prochaine en France de plusieurs mastodontes de la vidéo payante en streaming. Très prochainement AppleTV+, et surtout Disney+ avec une offre autour de 7 euros mensuels lanceront leur offre. Le premier a des moyens financiers énormes et le second un catalogue fantastique.

Sans compter que d’autres acteurs arriveront dans les prochains mois, comme notamment NBCUniversal la filiale du puissant Comcast ou encore l’espagnol Mediapro qui lancera prochainement dans l’hexagone son offre de diffusion « full Ligue 1 ». Concernant ce dernier, il se dit que CANAL devrait enfoncer un clou de plus et proposer un partenariat à l’espagnol.

Si Canal souffre dans cette concurrence acharnée, cette stratégie ne pourrait-elle pas le relancer notamment auprès des 40 ans et plus qui ne sont pas toujours aptes à cumuler les abonnements et qui sont habitués à la télé via une box ou leur « bon vieux » décodeur. En termes de contenus, les deux ADN de Canal sont aussi le foot et le cinéma et Mediapro et Netflix en sont respectivement les leaders actuels.

Canal+ est une filiale de Vivendi, également propriétaire de la major Universal Music Group, vache à lait du groupe. Vivendi est coté à Paris. Le titre gagne plus de 28% depuis 5 ans et plus de 13% depuis un an.