Canneseries Institute : Immersion dans la création de séries

En amont du festival Canneseries, focus sur le Canneseries Institute dont Vivendi est partenaire avec Canal+.

« France - Angleterre. Amour, désamour, French touch et Brexit » : telle est la thématique proposée aux huit scénaristes européens sélectionnés par le Canneseries Institute, résidence d'auteurs de scénarios de séries qui les accueille jusqu'au 11 avril 2019 à Cannes.

Créée dans le cadre de la Chaire Internationale Cannes Vivendi/Groupe Canal+, Université Côte d'Azur (UCA) et la Ville de Cannes, cette résidence a pour vocation de mettre en œuvre un accompagnement d'excellence à l'écriture de scénario.

Pour cette deuxième édition, sous la houlette de la prestigieuse résidence berlinoise Serial Eyes, les scénaristes y développent depuis le 5 mars un projet de série. Ils profitent d'un suivi individualisé, expérimentent l'écriture collaborative en writer's room, assistent aux masterclasses des équipes professionnelles de Création Originale et Studiocanal, et auront accès au festival Canneseries. Chaque participant produit une pré-bible et le pilote d'une série (en format 10×10' ou 6×26').

Cette formation est une parfaite illustration de la volonté de Vivendi de découvrir et soutenir les futurs talents de la création mondiale en leur offrant un cadre pour se développer.

» Découvrir notre vidéo sur le Midterm pitch du Canneseries Institute.

» Voir le communiqué de presse.

» Plus d'infos sur le Canneseries Institute et le festival Canneseries.