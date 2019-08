La valeur du jour à Europe - MEDIASET : VIVENDI votera contre le projet de fusion avec Mediaset España

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BOLLORÉ -0.52% 3.81 9.43% MEDIASET -0.64% 2.931 6.81% VIVENDI -0.31% 25.32 19.41%

0

Le bar de fer entre Vivendi et Mediaset se poursuit. Le groupe français a annoncé avoir déposé un recours en référé auprès du tribunal de Milan afin que lui soient garantis à la fois le droit de prendre part à l'Assemblée générale extraordinaire de Mediaset (le 4 septembre prochain) et celui d’y voter en tant qu’actionnaire de Mediaset pour l’équivalent de 9,99% des droits de vote. L'objectif de Vivendi, qui détient près de 29% du capital de Mediaset, est de voter contre le projet de fusion au sein de Media for Europe NV, qui risquerait selon lui de nuire aux actionnaires minoritaires.Concrètement, Mediaset a l'intention de placer ses filiales italiennes et espagnoles sous une holding de droit néerlandais, Media for Europe NV." L'opération vise à créer un groupe paneuropéen des médias et du divertissement, avec une position de leader sur ses marchés locaux et une plus grande échelle pour faire face à la concurrence ", précisait alors Mediaset en juin dernier.Dans un communiqué ce matin, Vivendi indiquait vouloir voter contre ce projet après avoir évalué les droits dont les actionnaires minoritaires, qui seraient " indûment privés dans le cadre des statuts proposés pour Media for Europe NV".De son côté, Mediaset a déposé, jeudi dernier, une plainte auprès du régulateur boursier italien contre Vivendi, lui reprochant d'engager des actions visant à compromettre la performance du cours de l'action Mediaset."Vivendi a diffusé des informations non confirmées avec l'intention claire de discréditer l'opération de fusion transfrontalière approuvée le 7 juin par les conseils de Mediaset et Mediaset España, ainsi que la possibilité de conclure cette dernière", précisait alors le groupe.En Bourse, Vivendi recule de 0,35% à 25,32 euros. Mediaset prend 0,85% à 2,96 euros.