La valeur du jour en Europe - MEDIASET : le bras de fer avec Vivendi n'est pas terminé

Le bras de fer entre Vivendi et Mediaset n'est pas terminé. Le groupe de médias italien a refusé le droit de vote à Simon Fiduciaria lors de son assemblée générale extraordinaire, au cours de laquelle la réorganisation des activités au niveau européen de Mediaset a été approuvée. Vivendi, qui détient 29% de Mediaset mais a dû transférer 20% des droits de vote à Simon Fiduciaria est contre le projet. Il risquerait selon lui de nuire aux actionnaires minoritaires.Concrètement, le groupe italien, dont la famille Berlusconi est le principal actionnaire, a l'intention de placer ses filiales italiennes et espagnoles sous une holding de droit néerlandais, Media for Europe NV." L'opération vise à créer un groupe paneuropéen des médias et du divertissement, avec une position de leader sur ses marchés locaux et une plus grande échelle pour faire face à la concurrence ", précisait alors Mediaset en juin dernier.Mais le projet suscite de nombreuses frictions entre le groupe italien et Vivendi, formellement opposé.La semaine dernière, le groupe français avait alors déposé un recours en référé auprès du Tribunal de Milan afin que lui soient garantis à la fois le droit de prendre part à l'Assemblée générale extraordinaire et celui d'y voter en tant qu'actionnaire de Mediaset pour l'équivalent de 9,99% des droits de vote (compte tenu du transfert du reste de ses titres à Simon Fiduciara). Choses approuvées par la justice italienne.Toutefois, le conseil d'administration de Mediaset a annoncé son refus de laisser voter Simon Fiduciaria ce matin. Décision, que Vivendi a vivement déplorée."L'Assemblée Générale Extraordinaire de Mediaset, qui se tient aujourd'hui, est illégale, le Conseil d'Administration de Mediaset ayant empêché Simon Fiduciaria de voter, en s'appuyant sur une interprétation du droit italien des médias contraire au traité de l'Union européenne", a commenté le groupe français dans un communiqué.Vivendi a par ailleurs précisé qu'il utilisera tous les recours juridiques possibles dans tous les pays et toutes les juridictions concernés pour contester la légalité du projet de nouvelle entité, en vertu des lois nationales et européennes.En Bourse, Mediaset grimpe de 1,71% à 2,83 euros et Vivendi prend 0,04% à 25,27 euros.