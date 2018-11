Le Petit Olympia : de la scène à la salle

Le restaurant renoue avec l'époque où artistes et clients s'y côtoyaient après le spectacle. Il innove aussi.

Scène et salle ont toujours fait bon ménage, qu'il s'agisse d'une salle de spectacle ou de restaurant ! Le Petit Olympia, à deux pas de la grande salle de music-hall parisienne et plus près encore de son entrée des artistes, renoue avec une tradition qui ne s'est jamais complètement perdue, celle où les artistes, après leur passage sur scène, allaient y déguster un des célèbres « tartares » du lieu, y côtoyant leur public.

En inaugurant cette semaine le Petit Olympia, L'Olympia en refait à part entière son « annexe », autant il est vrai que pianos et fourneaux ont toujours fait bon ménage ! Il l'inscrit dans son lien indéfectible avec les artistes et les talents, alliant le respect des traditions et l'innovation.

En plus d'une carte bistronomique signée Benoît Gauthier, chef du restaurant parisien le Grand Pan, le Petit Olympia affiche des ambitions renouant avec l'esprit scénique de sa grande sœur.

Un accès direct réservé aux artistes a été recréé entre la superbe Salle de Billard de l'Olympia, classée au Patrimoine mondial de l'Unesco, et le restaurant. Dès les années 60, ce passage avait permis au restaurant de devenir le QG des vedettes amies du roi du music-hall. La grande transformation des lieux en 1997 l'avait condamné.

Le Petit Olympia n'accueillera pas seulement des artistes : il compte aussi en découvrir et les faire connaitre ! L'an dernier déjà, la scène du restaurant avait servi de tremplin à de jeunes humoristes lors des soirées « Must ». Toujours dans l'idée de perpétuer la tradition, les scènes ouvertes et les showcases seront bientôt programmés pour redonner une âme de café-théâtre à ce restaurant au décor faste orné de fresques de Gustave Surand inscrites aux Monuments historiques.

Restaurant Le Petit Olympia

Du lundi au vendredi (12h-15h / 18h-00h)

6 rue Caumartin, 75009 Paris

01 42 68 07 89