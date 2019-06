PRESSE: Vivendi et Elliott proches d'un compromis sur la gouvernance de TIM

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Vivendi et le fonds activiste Elliott Management avancent vers un compromis au sujet de la composition du conseil d'administration de Telecom Italia, a rapporté Bloomberg mercredi.

Dans le cadre de ce compromis, les deux actionnaires s'engageraient à poursuivre "une stratégie commune" pour l'opérateur télecoms italien, a ajouté l'agence, citant des sources proches du dossier.

Le titre Telecom Italia gagne 2,2% à la Bourse de Milan, tandis que Vivendi cède 0,4% à Paris.

Contactés par l'agence Agefi-Dow Jones, Vivendi et Elliott Management se sont refusés à tout commentaire.

Vivendi et Elliott, qui détiennent respectivement 23,9% et 9,4% de Telecom Italia, sont à couteaux tirés depuis la prise de pouvoir du fonds activiste au conseil d'administration de l'opérateur italien il y a un an.

