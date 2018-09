Ryder Cup : dispositif exceptionnel sur les chaînes Canal+

L'ensemble de la prestigieuse compétition, pour la première fois sur le sol français, en intégralité ET EXCLUSIVITE sur les chaines CANAL+, Canal+ Sport ET Golf+. Pour la première fois, la chaine proposera sur son antenne premium plus de 6 heures de la compétition en clair.

La Ryder Cup, qui se tient pour la toute première fois en France du 28 au 30 septembre, est une des compétitions sportives les plus prestigieuses au monde. Canal+, partenaire historique du golf, se devait d'être à la hauteur de l'événement, d'autant plus que le légendaire Tiger Woods y a confirmé sa présence.

L'intégralité de la compétition sera retransmise sur les chaînes Canal+ Sport et Golf+. La rédaction golf de Canal+ et ses consultants seront entièrement mobilisés pour nous faire vivre cette mythique compétition entre l'Europe et les Etats-Unis. Une émission dédiée GOLF+ Le Mag, sera exceptionnellement programmée tous les soirs de la semaine dès le lundi 24 septembre sur Canal+ Sport pour faire le point sur les derniers préparatifs des concurrents et dès jeudi, GOLF+ LE MAG sera proposé en direct depuis le parcours. En outre, pour la première fois, la chaine proposera sur Canal+ plus de 6 heures de la compétition « en clair » afin que le plus grand nombre puisse en bénéficier.