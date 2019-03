TIM : L'AG approuve la résolution de Vivendi renonçant au retrait d'administrateurs d'Elliott

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les actionnaires de Telecom Italia (TIM) ont approuvé vendredi la résolution de Vivendi retirant sa demande de remplacement de cinq administrateurs nommés par Elliott Advisors, a indiqué à l'Agefi-Dow Jones un porte-parole du fonds activiste après la tenue de l'assemblée générale du groupe italien.

Dans un communiqué publié à l'issue de la réunion, Elliott a salué la décision de Vivendi de ne plus exiger le départ de ces administrateurs, y voyant "le signe clair que Vivendi comprend que le conseil indépendant actuel de TIM bénéficie d'un vaste soutien".

"Cette issue constitue une victoire pour la société et ouvre la voie à la stabilité et à la création de valeur durable pour tous les actionnaires de TIM", a commenté le fonds.

Avant l'annonce de la décision de Vivendi vendredi matin, le conglomérat français contrôlé par l'homme d'affaires Vincent Bolloré comptait remplacer cinq membres du conseil d'administration de TIM désignés il y a un an par Elliott, dont son président Fulvio Conti, en raison de "graves irrégularités dans la gouvernance de la société".

Avec près de 24% du capital, Vivendi est le premier actionnaire de TIM, alors qu'Elliott possède moins de 10% des parts. La décision de Vivendi pourrait apaiser les tensions entre les deux actionnaires après plus d'un an de conflit autour de la stratégie de TIM et des moyens de redresser l'opérateur.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; ed: ECH

