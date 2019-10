VIVENDI : Banijay rachète Endemol Shine

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Banijay a annoncé samedi avoir conclu un accord définitif en vue d'acquérir 100% des actions d'Endemol Shine Group, qui est détenu conjointement par The Walt Disney Company et des fonds gérés par des filiales d'Apollo Global Management, Inc. "L'ajout de ces actifs positionnera Banijay Group à l'avant-garde de la production et de la distribution de contenu", a commenté Banjijay. Le chiffre d'affaires pro forma total du groupe combiné devrait ainsi s'élever à environ 3 milliards d'euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.Une fois l'acquisition réalisée, le groupe Banijay détiendra ainsi près de 200 sociétés de production dans 23 territoires et les droits sur près de 100 000 heures de contenu.L'acquisition sera financée par une augmentation de capital du groupe Banijay et par un financement par emprunt engagé, qui comprend un refinancement intégral de la dette financière existante de Banijay et d'Endemol Shine, soutenu par Deutsche Bank, Natixis et Société Générale.A l'issue de la clôture, le groupe combiné sera détenu par la LDH (67,1%) et Vivendi (32,9%).L'acquisition, qui est soumise aux conditions de clôture habituell