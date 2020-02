VIVENDI : Barclays abaisse son objectif de cours à 27,5 euros

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Baclays abaisse son objectif de cours à 27,5 euros contre 28 euros. La banque maintient sa recommandation à Surpondérer. Le broker souligne des résultats 2019 mitigés et précise que de son point de vue le titre du spécialiste des contenus et médias a une forte probabilité de réaliser une hausse de 5% au cours de 2020. Il ajoute que ce potentiel de hausse n'est pas très élevé mais que Vivendi reste une valeur très défensive. Le courtier est positif concernant l'opération avec Tencent et neutre en ce qui concerne l'introduction en bourse d'Universal Music Group d'ici début janvier 2023.