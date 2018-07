VIVENDI : Canal+ prend des engagements vis-à-vis des fabricants de décodeurs

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'Autorité française de la concurrence a décidé de clore une procédure ouverte contre Canal+ (GCP, groupe Vivendi). La chaine cryptée a pris des engagements destinés à répondre à la préoccupation de fabricants de décodeurs satellitaires après qu'elle a mis un terme à ses partenariats avec eux. Par ces accords, ces décodeurs tiers permettaient de recevoir les programmes de la chaine grâce à une carte qu'elle mettait à disposition.Les services d'instruction de l'Autorité de la concurrence ont estimé que cette décision de rompre les partenariats était susceptible d'exclure du marché les fabricants de décodeurs satellitaires alternatifs.Cela supprimerait toute concurrence sur le marché aval, privant ainsi les consommateurs de la possibilité de se tourner vers des décodeurs éventuellement moins chers ou offrant des fonctionnalités différentes. Cette décision apparaissait dans cette mesure disproportionnée aux objectifs poursuivis et était susceptible d'être considérée comme abusive."En réponse à ces préoccupations de concurrence, GCP s'est engagé à ce que les décodeurs tiers équipés d'un module d'accès logiciel, dénommé "myCanal", conçu, contrôlé et mis à jour directement par GCP, puissent être fabriqués et vendus aux consommateurs désirant recevoir les programmes Canal + via un décodeur tiers. Ces consommateurs pourront, en outre, désormais, avoir accès aux contenus non linéaires. L'Autorité considère que ces engagements, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, permettent à la fois de répondre à l'impératif de lutte contre le piratage, tout en maintenant une offre de décodeurs alternative au décodeur mis en location par Groupe Canal Plus", indique l'Autorité de la concurrence.