VIVENDI : Canal+ renforce sa présence en Europe avec l'acquisition de M7

Canal+ a annoncé un accord en vue de l’acquisition du luxembourgeois M7, un agrégateur et distributeur de chaînes locales et internationales par satellite et plateformes OTT, pour 1 milliard d’euros. Détenu par le fonds européen Astorg, M7 est l’un des principaux opérateurs indépendants de télévision payante en Europe. L'opération, soumise à l’approbation de la Commission européenne, permettrait à Canal+ de renforcer son exposition au marché européen. Une nouvelle bien accueillie. Sur la place de Paris, Vivendi gagne 1,84% à 23,83 euros.M7 s'est développé depuis 2007 sur la base de différentes acquisitions. Il est désormais présent en Belgique, Pays-Bas, Autriche, République Tchèque, Slovaquie, Hongrie et Roumanie où il compte un total 3 millions d'abonnés, dont 0,8 million à un service antenne.Au total, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros. La rentabilité n'est pas communiquée, mais Vivendi indique un effet relutif sur la marge du groupe.Ce projet d'acquisition, le plus important de Canal+ depuis celle de son concurrent TPS, lui permettrait d'étendre considérablement sa présence en Europe." Cette acquisition marque le retour d'une stratégie européenne pour Groupe Canal+, qui avait été abandonnée aux débuts des années 2000 avec la cession des filiales en Italie, Espagne, au Benelux et en Scandinavie ", précise Oddo BHF, qui reste Neutre sur Vivendi.M7, opère actuellement sous différentes marques, distribue des grandes chaînes gratuites nationales et des labels internationaux de premier plan, dont Disney Channel, HBO, Eurosport, National Geographic, et Nickelodeon.Concrètement, le groupe luxembourgeois constituerait une plateforme de distribution complémentaire pour l'ensemble des contenus produits par Canal+, qui consacre plus de 3 milliards d'euros par an dans la production.Canal+ pourrait alors proposer ses contenus aux différentes filiales acquises par M7, " ce qui devrait lui permettre de soutenir la croissance de la base d'abonnés mais aussi possiblement de l'ARPU ", note le bureau d'analyses.A l'issue de l'opération, Canal+ totaliserait près de 20 millions d'abonnés dans le monde, dont 12 millions en Europe. Et ce, dans un contexte de concurrence grandissante sur le segment de la TV payante." Cette voie de la taille est, selon nous, la seule possible pour rester compétitif face aux nouveaux acteurs OTT (Netflix) et acteurs historiques (Comcast/Sky) ", précise Oddo BHF.