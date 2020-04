VIVENDI : Credit Suisse ajuste sa cible à la baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Credit Suisse abaisse son objectif de cours de 29,3 à 26 euros tout en réitérant son opinion à Surperformer sur Vivendi. La maison d'analystes souligne que la musique n'est étonnamment pas aussi bénéficiaire des politiques de confinement que la plupart des prévisions initiales. Elle explique en partie cela par les fermetures de magasins et la réduction des temps de trajet. La banque estime que l'impact de la pandémie de Covid-19 ne laissera que peu de divisions du groupe intactes. Le broker réduit ses prévisions d'evita de 31% pour 2020 et de 21% pour 2021.La maison d'études souligne cependant que Vivendi conserve plusieurs attraits. Elle anticipe notamment qu'Universal Music Group (UMG) devrait rebondir en 2021 et met en avant le fait que le dividende semble être maintenu.