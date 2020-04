VIVENDI : Credit Suisse rehausse légèrement son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Credit Suisse revoit légèrement à la hausse son objectif de cours en le rehaussant de 26 à 26,2 euros tout en réitérant son opinion à Surperformance sur Vivendi. La maison d'études note une publication de revenus au dessus du consensus et souligne, en particulier, la croissance organique de 12,7% d'UMG. Le broker pense néanmoins que le spécialiste des contenus et des médias connaitra des temps plus difficiles au cours des deux prochains trimestres en raison de l'impact de la crise sanitaire avant de voir sa situation s'améliorer au quatrième trimestre ainsi qu'en 2021.Le courtier augmente son estimation d'Ebita 2020 de 3% mais réduit son anticipation de bénéfice par action de 6% pour le même exercice (ce, en raison de l'ajustement de la participation minoritaire dans UMG).La banque helvète met en avant comme catalyseurs la poursuite des ventes de participations dans UMG, la réouverture des magasins physiques, les sorties d'albums ainsi que la reprise des rachat d'actions.Elle pointe notamment comme risques la pression des artistes sur les cachets, le ralentissement plus important du PIB et la pression sur les abonnements musicaux.