Selon des informations de L'Opinion, l'accord global signé entre Disney et Groupe Canal + serait de 250 millions d'euros sur cinq an, soit 50 millions d'euros par an. Cet accord comprend notamment la distribution exclusive de Disney+ (dont le lancement est prévu le 24 mars) ainsi que la distribution des chaînes de Disney (dont certaines en exclusivité).