VIVENDI : Havas acquiert une participation majoritaire dans Cicero

Havas Group a annoncé, mercredi 11 mars, l’acquisition de l'agence anglaise Cicero Group. Celui-ci sera intégré à AMO, le réseau de conseil stratégique du groupe Havas, et sera rebaptisé Cicero/AMO. Les analystes estiment que l'agence anglaise emploie environ 80 salariés et que son chiffre d'affaires est de l'ordre de 10 millions d'euros.Cicero/AMO est une agence de communication et d'études de marché spécialisée dans les relations publiques corporate, les affaires publiques et la communication digitale. Depuis ses bureaux de Londres, Bruxelles et Dublin, elle conçoit et réalise des campagnes primées pour le compte d'entreprises et de marques, mais aussi des campagnes à visées politiques ou réglementaires, dans tous les grands secteurs d'activité.Le réseau AMO est présent dans 11 pays, avec des cabinets de consultants installés à Londres, Paris, New York, Washington, Tokyo, Francfort, Berlin, Stockholm, Züurich, Montréal, Hong Kong, Amsterdam et Milan. En 2019, le réseau a accompagné 237 transactions de fusions-acquisitions pour une valeur de 354 milliards de dollars.“L'esprit entrepreneurial de Cicero et sa recherche de l'excellence en font un choix idéal pour le groupe Havas. Leur arrivée au sein de notre réseau AMO renforce notre capacité à prodiguer à nos clients les meilleurs conseils possibles, au Royaume-Uni et au-delà " a déclaré Yannick Bolloré, le président directeur général d'Havas Group.