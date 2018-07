VIVENDI : Invest Securities passe à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invest Securities a relevé de Neutre à Achat sa recommandation et de 22,5 à 25,3 euros son objectif de cours sur Vivendi après la publication de résultats semestriels supérieurs aux attentes. "Vivendi a fait deux annonces importantes : la volonté de vendre jusqu’à 50% d’UMG à des partenaires stratégiques, ce qui permettra d’extérioriser la valeur de cet actif et l’acquisition relutive d’Editis entre parfaitement dans la stratégie de créer un groupe intégré de contenus et de médias", commente le broker.