VIVENDI : JP Morgan reste à Surpondérer

JP Morgan maintient sa recommandation à Surpondérer ainsi que son objectif de cours de 38 euros sur Vivendi. La banque indique avoir revu à la hausse sa prévision de bénéfice par action ajusté pour l'exercice actuel et à la baisse celui pour 2021 en ce qui concerne le spécialiste contenus et médias. Ainsi le broker anticipe un BPA ajusté de 1,24 euro, contre 1,17 euro dans sa précédente recommandation, pour 2020 et un BPA ajusté de 1,52 euro, contre 1,53 euro pour 2021.