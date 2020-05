Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan réitère sa recommandation Surpondérer ainsi que son objectif de cours de 38 euros sur Vivendi. La banque américaine pointe l'importance croissante du catalogue à la suite de la publication annuelle de la revue '' All about the music '' de la British Phonographic Industry. La BPI représente les intérêts des maisons de disques au Royaume-Uni.