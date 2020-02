VIVENDI : Morgan Stanley relève son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Morgan Stanley relève son objectif de cours de 31 à 33 euros et maintient sa recommandation à Surpondérer sur Vivendi. La maison d'analyses revoit notamment à la hausse son évaluation d'Universal Music Group (UMG). Le spécialiste de contenus et médias a annoncé, jeudi 13 février, qu'une introduction en Bourse de sa filiale UMG est prévue pour, au plus tard, début 2023.