VIVENDI : UMG toujours en vedette au troisième trimestre

Vivendi grimpe de 1,59% à 25,57 euros à la Bourse de Paris et signe la plus forte hausse du CAC 40 dans le sillage de son chiffre d’affaires du troisième trimestre. Le groupe de médias et de divertissements français a dégagé des revenus de 3,97 milliards d’euros sur la période, en hausse de 16,7%. A taux de change et périmètre constants, la progression est de 7,2%, de nouveau portée par la performance de sa maison de disque, Universal Music Group (+15,7%).Sur la période, UMG a vu ses ventes tirées par les nouveaux albums de Taylor Swift et Post Malone. Elles se sont établies à 1,8 milliard d'euros, supérieures aux attentes d'Invest Securities (1,72 milliard).Vivendi a par ailleurs fait un point sur l'ouverture du capital de sa pépite UMG.Le groupe a annoncé en août dernier être entré en négociations préliminaires avec Tencent Holdings Limited pour un investissement stratégique de 10% du capital d'UMG à une valeur d'entreprise de 30 milliards d'euros pour 100% d'UMG sur une base totalement diluée.Tencent disposerait en outre d'une option d'achat d'un an pour acquérir une participation supplémentaire de 10% au même prix et dans les mêmes conditions."Les travaux relatifs à la procédure de due diligence et à la documentation juridique se poursuivent", indique Vivendi, qui précise que leur finalisation devrait intervenir dans les prochaines semaines.Avec Tencent, le groupe français espère ainsi renforcer la promotion des artistes d'UMG, mais aussi rechercher et promouvoir de nouveaux talents sur de nouveaux marchés.Le processus de cession éventuelle d'une participation minoritaire supplémentaire d'UMG à d'autres partenaires se poursuit par ailleurs, certains s'étant déjà manifestés à un niveau de prix équivalent.De son côté, Canal+ a dégagé un chiffre d'affaires de 1,285 milliard d'euros, en repli de 0,9 % à taux de change et périmètre constants. Une baisse, qui reste plus faible qu'attendue (1,24 milliard), souligne Investi Securities.