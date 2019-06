VIVENDI : crée Vivendi Brand Marketing

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vivendi a annoncé la création de Vivendi Brand Marketing, une entité qui apportera aux marques son expertise et des contenus de divertissement originaux. Concrètement, Vivendi Brand Marketing réalisera des études et fournira des conseils en stratégie aux grandes entreprises et marques qui cherchent à répondre à l’appétence grandissante des consommateurs "pour des contenus attractifs et porteurs de sens"."L'entité associera la connaissance approfondie des consommateurs et des marques que possède Havas aux savoir-faire en matière de créativité, production et distribution des autres activités de Vivendi", précise le groupe dans un communiqué.Outre ses responsabilités actuelles de Chief Insights Officer d'Havas, Maria Garrido dirigera cette activité nouvellement créée.