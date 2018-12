VIVENDI : demande la révocation de 5 administrateurs de TELECOM ITALIA liés à Elliott

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Comme annoncé le 11 décembre dernier, Vivendi a écrit au Conseil d’administration de Telecom Italia pour lui demander de convoquer, dans les meilleurs délais, une assemblée générale des actionnaires afin de nommer de nouveaux commissaires aux comptes. Vivendi a également demandé que la révocation de cinq membres du Conseil issus de la liste d’Elliott soit inscrite à l’ordre du jour de cette assemblée générale." Ceux-ci ont fait preuve d'un manque substantiel d'indépendance et de respect envers les règles de gouvernance les plus élémentaires et fondamentales, affectant négativement l'organisation et l'image de Telecom Italia ", a déclaré le groupe de médias.Les administrateurs dont la révocation est demandée sont : Fulvio Conti, Alfredo Altavilla, Massimo Ferrari, Dante Roscini et Paola Giannotti de Ponti.Vivendi a demandé, en remplacement, que soit proposée à cette assemblée générale la nomination de cinq nouveaux membres au Conseil, tous indépendants, disposant d'une solide expérience professionnelle et avec quatre nouveaux membres de nationalité italienne. Les candidats proposés sont : Flavia Mazzarella, Franco Bernabè, Gabriele Galateri di Genola, Rob van der Valk et Francesco Vatalaro.