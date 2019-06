Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vivendi a procédé avec succès au placement d’un emprunt obligataire de 2,1 milliards d’euros, constitué de trois tranches d’une durée respective de 3, 6 et 9,5 ans. La première tranche d’un montant de 700 millions d’euros est assortie d’un coupon de 0,00 % et est émise à un prix de 99,67 % du nominal, offrant un rendement de 0,11 %. La deuxième tranche d’un montant de 700 millions d’euros est assortie d’un coupon de 0,625 % et est émise à un prix de 99,912 % du nominal, offrant un rendement de 0,64 %.La troisième tranche d'un montant de 700 millions d'euros est assortie d'un coupon de 1,125 % et est émise à un prix de 98,924 % du nominal, offrant un rendement de 1,246 %.Cette opération a pour objectif de financer le projet d'acquisition de M7 et de profiter des bonnes conditions de marché alors qu'une des émissions obligataires du groupe (700 millions d'euros) de divertissement arrive à échéance en décembre 2019.