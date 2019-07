VIVENDI en tête du CAC 40, UMG en vedette

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vivendi (+5,10% à 25,96 euros) signe la plus forte hausse du CAC 40 dans le sillage de résultats semestriels en nette progression, soutenus par la solide performance de sa maison de disques Universal Music Group (UMG). Une performance, qui a permis au groupe de multiplier par trois son résultat net part du groupe à 520 millions. Pour sa part, le résultat opérationnel ajusté a progressé de 32,4% à 718 millions. Quant au chiffre d’affaires, il atteint 7,35 milliards, en croissance de 13,6% et de 6,7% à change et périmètre constants.Sur la période, UMG a dégagé un chiffre d'affaires de 3,258 milliards d'euros, en hausse de 18,6% à taux de change et périmètre constants." La dynamique d'UMG au premier trimestre s'est poursuivie au deuxième trimestre ", souligne Jefferies qui maintient son conseil à Conserver sur le titre. Un dynamisme, qui a permis au pôle de musique enregistrée d'afficher une croissance organique de 16,9% sur les six premiers mois de l'année.Et ce, grâce à la hausse des revenus liés aux abonnements et au streaming (+25,5%), ainsi qu'à des ventes physiques importantes (+15%), qui compensent largement la baisse continue des ventes de téléchargements (-19,7%).Concernant le processus d'ouverture du capital à un ou plusieurs partenaires pour une participation minoritaire, Vivendi a précisé qu'il suivait son cours, conformément à ce qui avait été annoncé précédemment.Plusieurs contacts ont d'ailleurs déjà été établis avec des éventuels partenaires stratégiques et les banques conseil du groupe ont été choisies, marquant ainsi une nouvelle étape." Cette nomination des banques n'est pas, selon nous, une confirmation que la cession aura bien lieu ou non en 2019", a commenté Oddo BHF, qui précise que cela ne change rien à la question sous-jacente d'un éventuel décalage de quelques mois/trimestres." Le momentum opérationnel est actuellement excellent pour UMG et cela pourrait inciter le groupe à prendre son temps ", a ajouté le bureau d'analyses.A propos de groupe Canal+, le chiffre d'affaires s'établit à 2,518 milliards d'euros, en repli de 2,2 % à taux de change et périmètre constants. Enfin, Havas continue de générer des résultats financiers solides. Son chiffre d'affaires s'élève à 1,114 milliards d'euros, en croissance de 3,8 % (+0,2 % à taux de change et périmètre constants) par rapport au premier semestre 2018.