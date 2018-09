Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vivendi indique, dans un communiqué, être "profondément préoccupé par la gestion désastreuse de Telecom Italia (TIM) depuis qu’Elliott a pris le contrôle du Conseil d’administration à la suite de l’Assemblée générale du 4 mai". Le groupe de divertissement juge "dramatiques" les performances boursières. Le cours de Bourse de TIM a perdu environ 35% depuis le 4 mai et est au plus bas depuis 5 années.Il considère également comme "défaillante" la nouvelle gouvernance. "La propagation de rumeurs (dont celle du départ du CEO) provoque des dysfonctionnements nuisibles à la bonne marche et aux résultats de TIM", donne-t-il comme exemple."Vivendi, premier actionnaire avec 24% des actions, reste convaincu de l'important potentiel de développement de TIM", conclut le groupe.