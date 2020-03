VIVENDI : finalise la cession de 10% d'UMG à un consortium mené par le chinois Tencent

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vivendi annonce aujourd'hui avoir finalisé la cession de 10 % du capital d'Universal Music Group (UMG) à un consortium mené par Tencent, trois mois après l'accord signé le 31 décembre 2019, sur la base d'une valeur d'entreprise de 30 milliards d'euros pour 100 % du capital d’UMG. Le consortium, mené par Tencent, comprenant Tencent Music Entertainment et d’autres co-investisseurs financiers, a l’option d'acquérir, sur la même base de valorisation, jusqu’à 10 % supplémentaire du capital d'UMG jusqu'au 15 janvier 2021.Cette opération est complétée par un accord distinct permettant à Tencent Music Entertainment d'acquérir une participation minoritaire du capital de la filiale d'UMG regroupant ses activités chinoises.Ce " très important accord stratégique étant désormais finalisé ", Vivendi poursuit l'éventuelle cession de participations minoritaires supplémentaires dans UMG avec l'assistance de plusieurs banques qu'il a mandatées.Une introduction en Bourse est prévue au plus tard début 2023.Le groupe de médias a l'intention d'utiliser la trésorerie issue de ces différentes opérations pour un programme significatif de rachats d'actions et des acquisitions.