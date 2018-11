VIVENDI : la Premier League revient sur Canal +

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Canal + a remporté en exclusivité l'intégralité des droits de la Premier League, le championnat de football le plus diffusé au monde, à l'issue de la consultation initiée par la FAPL sur plusieurs territoires européens. L'accord qui lie le groupe et la Premier League porte sur trois saisons 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022 et débutera à partir d'août 2019.Ainsi la saison prochaine, Canal +est en mesure de proposer à ses abonnés les 3 premiers choix de Ligue 1 à chaque journée, l'intégralité de la Premier League mais aussi une grande soirée de Ligue 2 par journée et l'intégralité de la Coupe de la Ligue, la D1 Féminine, la coupe du monde de football féminin, le TOP 14, la Pro D2, le rugby de l'hémisphère Sud, les championnats du monde de Formule 1, Moto GP et Rallyes, le golf et les JO 2020.