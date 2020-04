VIVENDI : plus forte hausse du CAC 40 à la mi-séance du lundi 20 avril 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(+3,88% à 21,43 euros)Le spécialiste du contenu est des médias a publié un chiffre d'affaires du premier trimestre de 3,87 milliards d'euros, en hausse de 11,9 %, principalement grâce à la progression d'Universal Music Group (UMG) et de Groupe Canal+. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires augmente de 4,4 %, essentiellement grâce à la progression d'UMG (+12,7 %). Le chiffre d'affaires du premier trimestre de Vivendi est peu affecté par les conséquences du Covid-19 dont l'impact est variable selon les activités du groupe et les zones géographiques où il s'opère.