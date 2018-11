VIVENDI :, porté par le dynamisme d'UMG et le redressement de Canal+

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vivendi (3,81% à 21,82 euros) signe la plus forte hausse du CAC 40, tiré par un troisième trimestre supérieur aux attentes. Les investisseurs semblent rassurés par le dynamisme d'Universal Music Group (UMG), ainsi que par les signaux encourageants de Canal+ et Havas. Ainsi, le groupe dirigé par Vincent Bolloré à fait état d'un chiffre d'affaires de 3,384 milliards d'euros, en hausse de 5,6 % à taux de change et périmètre constants (+5,5% en données publiées). Celui-ci a notamment bénéficié d'une hausse de 13,5% en données comparables des revenus d'UMG à 1,495 milliard d'euros.Quant au chiffre d'affaires du groupe Canal +, il est en léger recul de 0,2%, en données publiées et en comparable, à 1,247 milliard d'euros, mais reste au dessus des attentes. Concernant, le parc global d'abonnés, celui-ci a atteint 15,4 millions à fin septembre, contre 14,8 millions un an plus tôt."Pour l'ensemble de l'année 2018, Groupe Canal+ s'approche des objectifs fixés. Les activités de télévision atteignent leurs objectifs ; Studiocanal pourrait être un peu en retard malgré le succès du Grand Bain", a précisé la société.De son côté, Havas renoue avec la croissance, et affiche un chiffre d'affaires en hausse de 2,5%. "Une amélioration significative par rapport au niveau enregistré au premier semestre 2018 (-1,4%)", commente Vivendi.Par ailleurs, Vivendi a indiqué avoir présélectionné des banques pour entamer la cession d'UMG. Les chiffres de l'exercice 2018 d'UMG, qui seront publiés le 14 février 2019, serviront de base aux discussions avec les partenaires potentiels. Le cash issu de cette cession pourrait être utilisé pour un programme de rachat d'actions significatif sous forme d'offre publique de rachat d'actions (OPRA) et de potentielles acquisitions."Cette publication confirme une excellente dynamique sur le marché de la musique, ce qui devrait entretenir le momentum spéculatif autour d'UMG ces prochains mois", commente Oddo BHF qui réitère sa recommandation Achat, et ajuste son objectif de cours de 26,50 à 26,60 euros.A l'image du marché, le broker salue les performances de Vivendi, au dessus de ses attentes, et particulièrement la croissance d'UMG. Le bureau d'analyses revalorise l'actif à 22,2 milliards contre 21,8 milliards auparavant. "L'autre point opérationnel important est la quasi-stabilité de la base d'abonnés de Canal+ en France métropolitaine", précise-t-il.