VIVENDI : publie une étude sur la génération Z

Vivendi Brand Marketing a publié une étude détaillée sur la génération Z (les jeunes nés entre 2000 et 2012) et sa relation aux livres, aux festivals, aux jeux vidéo, à la musique et aux séries télévisées. Ces jeunes consommateurs connectés, parfois appelés « génération Billie Eilish », constituent aujourd’hui la génération la plus importante dans le monde puisqu’elle représente 32 % de la population. Elle se distingue de manière radicale de ses aînés par ses attentes, ses comportements et son état d’esprit.L'ensemble des métiers de Vivendi a été étroitement associé à la réalisation de cette étude, laquelle s'appuie par ailleurs sur les conclusions de plus de 60 rapports et des études internes. Parmi les éléments qui caractérisent le mieux cette nouvelle génération, on peut noter que :- la capacité moyenne d'attention de la génération Z est de 8 secondes. En parallèle, celle-ci est championne quand il s'agit d'assimiler rapidement des informations comme le lui propose Tiktok, l'application qui la représente le mieux.- cette génération est connectée : 72 % sont sur les réseaux sociaux tout en regardant la télévision. Contrairement aux " millennials " et à leur culture du selfie, la génération Z recherche une plus grande authenticité et veut exprimer sa véritable identité.- la génération Z est inclusive, tolérante et la discrimination l'insupporte. Ses membres sont activistes dans l'âme et se comportent en consommateurs responsables, parfaitement conscients de leur empreinte environnementale, et désireux de moins dépenser en biens matériels et davantage en activités de la " vraie vie ".- la génération Z est anxieuse, car connectée en permanence et sans filtre au monde. En même temps, elle est consciente des risques de l'infobésité et privilégie des activités immersives dans le monde réel qui captent son attention et allègent son stress. Elle adopte des applications comme Flipd, qui l'aide à se déconnecter du virtuel.