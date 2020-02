VIVENDI : revenus 2019 à charge et périmètre constants en hausse de 5,6%

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vivendi a publié un chiffre d'affaires 2019 de 15,898 milliards d'euros en hausse de 5,6% à charge et périmètre constants. Le résultat net ajusté est en progression de 50,5% à 1,7 milliard d'euros. Le résultat opérationnel ajusté (Ebita), soutenu notamment par la croissance de Canal+ à l'international et Havas, ressort à 1,526 milliards, en hausse de 10,8% à données constantes. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2019 s'élève à 4,575 milliards d'euros, en hausse de 2,4% à charge et périmètres constants.Le dividende proposé au titre de 2019 est de 0,60 euro par action, en hausse de 20% par rapport à 2018.Vivendi précise qu'il détient, au 13 février 2020, directement 22 millions de ses propres actions, soit 1,85 % du capital à cette date, dont 19,1 millions d'actions adossées à l'annulation et 2,9 millions d'actions adossées à la couverture de plans d'actions de performance. Il indique que ce programme se poursuit jusqu'au 17 avril 2020 pour le solde de 15 millions d'actions à racheter à un prix maximum de 25 euros par action.