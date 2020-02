0

Vivendi serait, Selon le quotidien italien Il Messaggero, de nouveau en pourparler avec Mediaset dans le but de trouver un accord afin de mettre fin à leurs différents contentieux, dont le projet Media For Europe. Pour rappel, le groupe français de médias contrôlé par la famille Bolloré est opposé au projet corrigé de holding européen MFE de Mediaset regroupant ses activités de télévision italienne et espagnole et destiné à accueillir d'autres médias européens.