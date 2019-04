VIVENDI : un bon début d'année notamment grâce à Universal

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vivendi a réalisé au premier trimestre 2019 un chiffre d'affaires en progression, soutenu par la solide performance de sa maison de disques, Universal Music Group (UMG). La société a réalisé sur les trois premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 3,459 milliards d'euros, en hausse de 10,7%. En organique, la croissance atteint 5,7%. Sa principale branche, UMG, a vu ses ventes bondir de 22,9% à 1,502 milliard. En organique, la hausse ressort à +18,8%.Parmi les meilleures ventes de musique enregistrée du premier trimestre 2019, figurent les nouveaux albums d'Ariana Grande, du groupe japonais back number et de Billie Eilish ainsi que la bande originale du film A Star Is Born dont les ventes se poursuivent et plusieurs albums de Queen.Pour autant, Vivendi poursuit le processus d'ouverture du capital d'UMG, comme il l'a annoncé.Vivendi s'est donné pour objectif, en liaison étroite avec les équipes d'UMG, de céder jusqu'à 50 % du capital à un ou plusieurs partenaires susceptibles d'accélérer le développement et d'accroître la valorisation d'UMG.Le processus de sélection des banques partenaires possibles et des conseils devrait se terminer prochainement.La réalisation d'une Vendor Due Diligence a été confiée à PwC qui y travaille actuellement. Elle devrait être terminée dans les prochaines semaines et sera remise aux banques choisies.