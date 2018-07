VIVENDI : veut racheter la maison-mère des éditions Bordas, XO, Plon, Pocket et Le Cherche-Midi

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vivendi est entré en négociations exclusives avec Grupo Planeta pour l’acquisition de 100 % du capital d'Editis, deuxième groupe d’édition français détenu par Grupo Planeta. La valeur d’entreprise retenue est de 900 millions d’euros. En 2017, Editis a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 750 millions d’euros et un EBIT récurrent d’environ 60 millions d’euros.Editis appuie son développement sur un portefeuille de marques éditoriales prestigieuses, sur des positions de leader en littérature, en éducation et référence, sur une force de diffusion et de distribution reconnue ainsi que sur la qualité des équipes. Editis compte plus de 50 maisons d'édition (parmi lesquelles Nathan, Bordas, Robert Laffont, Presses de la Cité, Julliard, XO, Plon, Perrin, Pocket, Belfond, Le cherche midi), un grand nombre d'auteurs reconnus et des projets éditoriaux de qualité.