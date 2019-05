Vivendi : Canal+ en passe d'acquérir M7 pour un peu plus d'un milliard d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de télévision Canal+, filiale du conglomérat des médias Vivendi, a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue de l'acquisition de l'opérateur luxembourgeois de télévision payante M7, pour un montant "légèrement supérieur à un milliard d'euros".

Soumise à l'approbation de la Commission européenne, cette acquisition aurait un effet positif sur les profits de Canal+ et de sa maison-mère, et pourrait ajouter 400 millions d'euros à son chiffre d'affaires.

"Nous sommes particulièrement heureux de ce projet d'acquisition réalisé grâce au plein soutien de Vivendi", a déclaré Maxime Saada, président du directoire de Canal+, cité dans un communiqué.

Actuellement détenu par le fonds d'investissement Astorg, M7 est un agrégateur et un distributeur de chaînes de télévision locales et internationales, par satellite et plateformes de diffusion de contenus par internet (OTT). Il est présent en Belgique, Pays-Bas, Autriche, République Tchèque, Slovaquie, Hongrie et Roumanie où il compte un total 3 millions d'abonnés.

S'il venait à finaliser ce projet d'acquisition, Canal+ s'implanterait dans sept nouveaux pays européens et M7 constituerait une plateforme de distribution complémentaire à l'ensemble de ses contenus.

"L'opération permettrait au groupe Canal+ d'approcher les 20 millions d'abonnés dans le monde. Notre base globale d'abonnés aura ainsi quasiment doublé en cinq ans, avec une nette accélération depuis 2015", a ajouté Maxime Saada.

