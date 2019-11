Vivendi : Canal+ rachète le distributeur de films polonais Kino Swiat

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Groupe Canal+, filiale de Vivendi, a annoncé mardi l'acquisition de 70% de Kino Swiat, l'un des principaux distributeurs et producteurs polonais de films indépendants.

Ce rachat, dont le montant n'a pas été communiqué, "permet au Groupe Canal+ d'accéder à un catalogue de plus de 1.200 films et séries de télévision" dont certains des plus grands succès du box-office polonais tels que Kler de Wojciech Smarzowski, ou encore Cold War de Pawel Pawlikowski, coproduit avec Canal+, a précisé le groupe dans un communiqué.

L'opération "marque une nouvelle étape dans le développement européen" de Canal+, après la récente acquisition de l'opérateur M7 pour un peu plus de 1 milliard d'euros, et permettra au groupe d'"élargir la distribution du patrimoine cinématographique et audiovisuel polonais au-delà des frontières du pays", a ajouté la filiale de Vivendi.

